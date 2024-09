Ateneo fiorentino: le lezioni partono l’11 settembre

Firenze, 6 settembre 2024 – Si avvicina il giorno del rientro in aula per gli studenti dell’Università di Firenze. A partire dall’11 settembre riprendono infatti le lezioni, secondo un calendario definito da ciascuna delle dieci Scuole dell’Ateneo fiorentino.

Per venire incontro alle esigenze degli studenti, le biblioteche di Lettere (piazza Brunelleschi, 4) e Scienze Sociali (campus di Novoli, via delle Pandette, 2) tornano ad aprire la sera dal lunedì al venerdì fino alle 23.30 (con servizi attivi fino alle 19), il sabato dalle 8.30 alle 19 (con servizi attivi fino alle 13.30). Inoltre, da martedì 10 settembre è di nuovo disponibile la sala studio della Biblioteca di Scienze Tecnologiche della sede di Ingegneria (via Santa Marta, 3). Orari, indirizzi e contatti di tutte le biblioteche Unifi sono disponibili su www.sba.unifi.it.

Resta aperta fino all’8 novembre la finestra temporale destinata agli studenti interessati a immatricolarsi in Ateneo. Per dubbi, incertezze o necessità di approfondimento, lo sportello di accoglienza e orientamento supporta i futuri studenti nella scelta universitaria e li guida ai diversi servizi. Lo sportello è attivo presso il rettorato - in piazza San Marco, 4 - dal lunedì al giovedì (ore 9.30-13 e 13.30-16.30) e venerdì (ore 9.30-13), con possibilità anche di sportello online.

Infine, studenti e interessati ai corsi di laurea dell’Ateneo possono chiamare il Contact Center allo 055 0986499 per chiarire i loro dubbio in merito a scadenze, Isee, immatricolazioni ai corsi non a numero programmato e servizi online erogati attraverso il sistema di Gestione Carriere Studenti. Il Contact Center è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12 (esclusi i festivi).

Si è svolto intanto ieri il test per l’ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie triennali dell’Università di Firenze per l’anno accademico 2024/25. Sono stati 1.743 i partecipanti alle prove che si sono svolte presso la Fortezza da Basso, al Teatro Cartiere Carrara e a Palazzo Wanny. 1.840 le candidature pervenute: +0,3% rispetto allo scorso anno.

Sono 947 i posti disponibili messi a bando per i cittadini comunitari e non comunitari equiparati, e 29 quelli destinati a studenti non comunitari residenti all’estero per l’accesso ai tredici percorsi di studio: Assistenza Sanitaria (48 posti), Dietistica (11), Educazione professionale (40), Fisioterapia (63), Infermieristica (605), Logopedia (15), Osteopatia (30), Ostetricia (25), Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (18); Tecniche di laboratorio biomedico (30), Tecniche di neurofisiopatologia (10), Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (30), Tecniche ortopediche (22).

La prova di ammissione è stata unica per tutti i corsi. I candidati, in fase di iscrizione, hanno selezionato fino a tre corsi di studio per i quali concorrere. Il corso maggiormente indicato come prima scelta dai candidati è stato quello di Fisioterapia, che ha raccolto 588 preferenze. Infermieristica è stata, invece, la prima scelta per 512 candidati, seguita da Ostetricia con 171 domande. Il nuovo corso di laurea in Osteopatia è stato indicato come prima scelta da 142 candidati.

Altre scadenze riguardanti corsi di laurea a numero programmato

Oggi 6 settembre è il termine ultimo per iscriversi delle lauree triennali in Biotecnologie; Scienze biologiche; Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze e tecniche psicologiche; Scienze farmaceutiche applicate – controllo qualità; Tecnologie e trasformazioni avanzate per il settore legno arredo edilizia (TEMA). In tutti i casi gli studenti devono aver già superato il test di ammissione (TOLC).

Stessi termini per la nuova laurea triennale professionalizzante in Tecniche e tecnologie per le costruzioni e il territorio. Analoga scadenza per le lauree magistrali a ciclo unico in Chimica e tecnologia farmaceutiche e in Farmacia.

Sempre oggi scadono i termini per le prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute e neuropsicologia e Psicologia del ciclo di vita e dei contesti.

Infine, entro la stessa data i candidati UE ed extra UE residenti in Italia potranno fare domanda per la prova del corso triennale in Sustainable business for societal challenges.

Martedì 17 settembre si chiuderanno i termini per iscriversi ai test di ammissione ai corsi ad accesso programmato magistrali in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche; Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione; Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche; Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie. Per tutti e quattro i corsi la data della prova è il 27 settembre.