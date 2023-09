Kata, si farà un altro maxi sopralluogo all’ex Astor di Firenze

Firenze, 15 settembre 2023 – Vertice in procura di due ore a Firenze per fare il punto sulle indagini relative alla scomparsa di Kata e per realizzare nei prossimi giorni un nuovo imponente sopralluogo all'ex Astor. Ancora non è fissato il giorno ma comunque sono previste nuove ispezioni delle squadre dei carabinieri del Ros, del Gis, del Sis.

Dalla riunione fra magistrati e personale di polizia giudiziaria emerge che innanzitutto occorrerà rimuovere nell'ex hotel in via Maragliano - occupato fino allo sgombero del 17 giugno -, detriti prodotti dalle precedenti ispezioni degli investigatori e suppellettili abbandonati dagli occupanti. Per cercare tracce al sequestro di Kata, i tecnici potrebbero decidere di scavare nel perimetro dell'ex albergo e di svolgere attività impattanti nella struttura.