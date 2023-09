Racket all’ex Astor, il Riesame conferma il carcere per lo zio di Kata

Firenze, 15 settembre 2023 – Il tribunale del Riesame ha confermato la misura di custodia cautelare in carcere per lo zio di Kata, Abel Alvarez Vasquez, indagato con altri tre connazionali per il cosiddetto racket delle stanze nell'hotel Astor, l'albergo occupato di via Maragliano a Firenze dove il 10 giugno scorso è scomparsa la piccola Kata. Nei prossimi giorni il provvedimento sarà motivato.

Lo scorso mese il giudice Angelo Antonio Pezzuti aveva deciso di far rimanere in carcere Abel in quanto sussisteva il pericolo di reiterazione del reato. Decisione presa anche nei confronti degli altri indagati: tra questi anche Carlos, il "dueno" dell'Astor che avrebbe partecipato al tentato omicidio del 28 maggio scorso ai danni di un occupante che per sfuggire alla spedizione punitiva si gettò da una finestra.