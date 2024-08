Assunzioni all’Istituto geografico militare. Il ministero offre 100 posti ai civili

La difesa assume civili, posti disponibili anche all’Istituto Geografico Militare. In gioco ci sono un centinaio di posti di lavoro per la sede di Firenze su due concorsi banditi a livello nazionale per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato. Il primo concorso prevede 100 posti per il profilo professionale di Funzionario tecnico, il secondo 1.000 per il profilo professionale di Assistente tecnico. I numeri definitivi delle assegnazioni fiorentine saranno fissati a graduatoria formata. Nel primo bando i posti a disposizione sono per la posizione di "funzionario tecnico per la cartografia". Nel testo si specifica: "Svolge, in attuazione di procedure tecniche, la propria attività di specialista del settore geotopocartografico, geologico, oceanografico, meteorologico e della documentazione nautica. Svolge e coordina attività di campagna, per l’esecuzione di rilievi geo-topocartografici, idro-oceanografici e documentazione nautica utilizzando ogni tipo di strumenti anche complessi in dotazione. Provvede alla acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati per la costruzione e l’aggiornamento della cartografia terrestre e nautica e di quella geologica anche tematica". Per questa prima figura il titolo di studio richiesto è la laurea. Per il concorso pubblico a 1.000 posti sono previsti 100 posti per "assistente tecnico per la cartografia e la grafica".

Il bando specifica: "Effettua disegni, sviluppi e calcoli di ogni tipo sulla base di istruzioni specifiche utilizzando strumenti, sistemi e programmi di grafica e di restituzione. Utilizzando i macchinari e le attrezzature specifiche, effettua tutti i lavori di composizione, impaginazione, prestampa, stampa, litografia e rilegatura. Effettua fotografie, riprese cinematografiche e televisive sulla base di istruzioni specifiche". Il titolo di studio richiesto è il diploma. Le figure selezionate saranno ripartite tra il geografico militare e l’altro istituto idrografico della Marina con sede a Genova. La scadenza dei bandi è fissata per il 22 agosto prossimo. Le domande possono essere inviate solo online. Per ulteriori informazioni https://www.inpa.gov.it.

Fabrizio Morviducci