Associazione culturale Akropolis. La visita nella sede de ’La Nazione’ per vedere come nasce un giornale

Graditissima visita, ieri mattina in redazione, di un nutrito gruppo di soci dell’Associazione culturale Akropolis di Firenze, che sono rimasti un paio d’ore nella nostra sede. Nel corso dell’incontro gli ospiti hanno potuto vedere "in diretta" come nasce il giornale e come si svolge il lavoro in redazione e hanno avuto un assaggio delle varie fasi di preparazione del quotidiano: le riunioni e la scelta delle notizie, il mestiere del cronista, la videoimpaginazione e il rapporto con le fonti. I soci di Akropolis hanno rivolto numerose domande sia sulla carta stampata che sul funzionamento del sito Internet, la frontiera più avanzata del lavoro giornalistico, in una logica di sempre maggiore integrazione tra carta, giornale digitale e notizie pubblicate sui portali web delle redazioni locali de La Nazione e sui canali social della nostra testata, che è appena entrata nel suo 166° anno di vita.

Ed ecco i nomi dei protagonisti della visita a La Nazione: Salvina Aceri, Laura Bambi, Grazia Battini, Alessandra Bondoni, Carla Brizzi, Maria Biagi, Susanna Cagnacci, Anna Luisa Crespi, Ivana Falsini, Paolo Finocchi, Rosemary Galli, Paola Giuffra, Grazia Grondoni, Cristina Lecca, M.Francesca Pecchioli, Anna Innocenti Pizzarello, Marcello Migliorini, Marco Minuti, Cristina Montefalchi, Luciano Morelli, Luca Nardini, Flavia Nesti, Cinzia Palumbo, Massimo Pasquini, Fabio Ringressi, Mariachiara Staderini, Maurizia Stoppa, Fabio Terzari, Anna Zanini e la legale rappresentante dell’Associazione Akropolis, Lara Mercanti.