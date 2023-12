Associazione anziani e 2024. Tutte le attività in calendario

Gite, visite a mostre e a musei oltre che serate a teatro. Ogni anno l’Associazione comunale anziani di Sesto propone un ricco calendario di iniziative culturali, sempre molto gettonate e anche il 2024 non farà eccezione. Tutti i programmi saranno presentarti, giovedì 11 gennaio a partire dalle 16,30, al Centro sociale 8 marzo in viale Ariosto 210. All’iniziativa, che si concluderà con un brindisi augurale, prenderanno parte l’assessore alla Cultura Jacopo Madau e il professor Gianni Pozzi che terrà un intervento. "L’obiettivo – spiega il presidente dell’Associazione anziani sestese Giacomo Svicher – è quello di offrire occasioni di partecipare a iniziative culturali a persone anziane a costi assolutamente accessibili e in assoluta sicurezza. Infatti anche per le visite a musei e le serate a teatro, oltre che per le gite, è previsto un servizio di accompagnamento sia all’andata che al ritorno, principalmente con i mezzi dell’associazione". Per quanto riguarda il calendario gli appuntamenti a teatro riguarderanno soprattutto strutture teatrali fiorentine, in particolare il Maggio, e pratesi ma anche il TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio: "Per quanto riguarda le gite a musei – prosegue poi Svicher – una novità assoluta, quest’anno, sarà la visita alla Pinacoteca di Brera a Milano con i suoi capolavori. Poi torneremo anche al Quirinale, che invece abbiamo già visitato".

Sandra Nistri