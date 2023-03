Assistenti sociali: accordo per la formazione in Toscana

Firenze, 30 marzo 2023 – I futuri assistenti sociali potranno formarsi nell'ambito del sistema sociosanitario toscano, attraverso percorsi condivisi sul territorio con le istituzioni locali e le realtà del terzo settore: è quanto prevede il nuovo accordo sottoscritto oggi tra Regione Toscana, Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena ed Anci Toscana.

Il documento interessa una platea di circa 1.400 studenti; tanti sono attualmente iscritti, nelle tre università toscane, ai corsi di laurea propedeutici al lavoro di assistente sociale; in questo percorso formativo ogni anno vengono attivati circa 350 tirocini.

Nel documento si sottolinea l'impegno condiviso di promuovere la formazione degli studenti dei corsi di laurea in servizio sociale sviluppando esperienze di tirocinio in contesti professionali operativi a livello locale.

"È necessaria una presenza sempre più capillare di assistenti sociali” per “il modello di presa in carico che come Regione Toscana vogliamo sostenere - evidenzia l'assessora regionale alle politiche sociali, Serena Spinelli -, ovvero un sistema che prevede la costruzione di progetti di vita individuali, capaci di tenere insieme tutti gli aspetti di cui la persona ha bisogno per realizzare la proprio progetto di vita”. Un primo passo, secondo Spinelli, è stato fatto con il “piano degli interventi sociali e proseguirà con il piano per la non autosufficienza recentemente approvato”.