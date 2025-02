"Assegno sociale per i dipendenti"

La Sereni Orizzonti, a seguito della chiusura del centro cottura di Monsavano (nella foto la rsa), e data l’impossibilità di proseguire temporaneamente l’attività lavorativa, "intende attivare il Fondo di integrazione salariale". È la richiesta inviata dalla società di Udine alle sezione fiorentine di Cgil, Uil e Cils. Si tratta di un assegno per i dipendenti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. L’obiettivo, scrive la holding, è quello di "garantire una tutela economica ai lavoratori coinvolti". Per questo motivo, la società chiede "un confronto" d’urgenza con i sindacati per definire

le modalità "di applicazione dell’ammortizzatore sociale". E per cercare

di individuare "eventuali soluzioni alternative" che possano limitare l’impatto sul personale. La società

ha proposto già oggi un incontro tramite una piattaforma online.

Pie.Meca.