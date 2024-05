Assegnato ai Pooh il Pegaso d’oro: l’omaggio alla storica band

Roby Facchinetti, Dodi battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli (rientrato pochi anni fa nel gruppo, che aveva perduto l’altro storico componente, il batterista Stefano D’Orazio), ovvero quattro degli artisti che dagli anni Sessanta partecipano all’avventura della rock band italiana dei Pooh riceveranno oggi il Pegaso d’Oro della Regione Toscana. A consegnarlo sarà il presidente della Regione Eugenio Giani al termine dell’incontro che presenterà il concerto della band in programma il 25 luglio nell’ambito del Musart Festival: ’Amici X sempre estate 2024’.

Dopo il Pegaso d’oro consegnato nelle scorse settimane, sempre al parco di Pratolino a Roberto Vecchioni, questa volta a ricevere il prestigioso riconoscimento della Regione Toscana saranno i Pooh, che proprio in Toscana suoneranno due volte: oltre al 25 luglio al parco di Pratolino, un concerto è in programma il 7 agosto a Villa Bertelli di Forte dei Marmi. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito Ticketone.

Dopo i primi concerti post-reunion del 202,3 i Pooh stanno per iniziare nelle prossime settimane un lungo tour estivo che li vedrà suonare in molte località, alcune delle quali particolari proprio come il parco di Pratolino: il via sarà l’11 e 12 giugno a Roma alle Terme di Caracalla, preceduto da un’anteprima l’8 giugno a Termoli. Poi Senigallia, Venezia, Ferrara, Trento, Villafranca, Marostica, Nichelino, Cernobbio, Pompei e molte altre.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre cinquant’anni di carriera i Pooh hanno superato i cento milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri "pionieri" per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora.