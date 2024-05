Assegnati undici Fiorini d’oro. Tra i premiati il maresciallo Giangrande. Drusilla Foer ed Ugo De Siervo

Saranno undici gli insigniti dei Fiorini d’oro, massima onorificenza del Comune. La cerimonia, che tradizionalmente si svolge la vigilia del 24 giugno, festa di San Giovanni, quest’anno sarà anticipata per motivi di opportunità al 14 giugno, vigilia della finale del calcio storico. I premiati saranno l’attrice Maria Cassi; l’associazione Tennis in rosa contro il cancro; il maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Giangrande ferito durante un attentato a Roma; la Scuola cani salvataggio di Firenze; la danzatrice, coreografa e direttrice Cristina Bozzolini; la rivista il Ponte che compie 80 anni; la sezione soci Coop Firenze; il presidente emerito della Corte costituzionale Ugo De Siervo; la squadra dei Vigili del Fuoco intervenuti in via Mariti; la scienziata dell’Esa Simonetta Cheli; l’attrice Drusilla Foer, alter ego di Gianluca Gori.