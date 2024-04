Aspettando il Tour. Tre giorni di festa con ’Good bike!’

Mancano poco più di due mesi all’ora X, ma l’attesa per il Grand Depart del Tour de France, il 29 giugno prossimo da Firenze con destinazione Romagna sta crescendo, non soltanto per gli appassionati.

Come tappa di avvicinamento all’evento, senza precedenti da queste parti, ci saranno alcune iniziative speciali. Una di queste è ‘Good bike! gente di bici’, manifestazione itinerante per celebrare il mondo della bicicletta in occasione dello storico passaggio della Grand Boucle in Italia.

Dal 17 al 19 maggio prossimi la nostra città si colorerà di giallo per festeggiare l’attesa della storica prima tappa, che darà il via alla 111ª edizione della corsa, omaggio a Gino Bartali, che l’ha vinta due volte, nel 1938 e nel 1948, di Alfredo Martini, indimenticato e indimenticabile ct del ciclismo azzurro, che l’ha corsa, e di Gastone Nencini, che è arrivato in giallo a Parigi nel 1960 con tanto di complimenti personali del presidente De Gaulle.

Tornando a ‘Gente di Bici’, l’iniziativa farà tappa nel piazzale Vittorio Veneto, al parco delle Cascine, con il suo ricco programma ad ingresso gratuito per tenere alta l’attesa, celebrare il Tour de France e la sua prima volta in Italia e per promuovere la cultura del mondo della bicicletta. Per tre giorni le due ruote, in tutte le loro declinazioni, saranno le protagoniste assolute, con aree specifiche dove grandi e piccini potranno montare in sella, assistere a talk sull’educazione stradale, scoprire nuovi sport legati al ciclismo e godere delle esibizioni dei professionisti del settore. La musica non può che essere presente in un evento di questa portata: una live band di tutto rispetto animerà le date del tour. A completare il panorama saranno presenti delle food court con una selezione di truck a cura di Streeat Food Truck Festival, il primo festival itinerante di street food di qualità che da dieci anni percorre l’Italia in lungo e il largo con le sue proposte alimentari più golose.