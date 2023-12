Asl I direttori visitano l’ospedale: "Ora i lavori per le nuove strutture"

Gita tra i presidi sanitari della zona a sud est di Firenze per la nuova direzione aziendale della Asl.

Il direttore generale Valerio Mari insieme al direttore sanitario Simona Dei e amministrativo Valeria Favata, ha fatto visita all’ospedale di Ponte a Niccheri, incontrando tutti gli amministratori locali.

Accolti dal direttore e presidente e della Società della Salute sud est Simone Naldoni e Francesco Casini, è stata l’occasione per fare il punto sul futuro della sanità territoriale tra Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e nuove strutture: il 2024, ha confermato la Asl, sarà l’anno dei lavori per realizzare quattro case di comunità a Impruneta, Reggello, Pontassieve e anche a Figline dove è previsto, inoltre, un nuovo ospedale di comunità.

Il rinnovato sistema di strutture sarà in parte di nuova realizzazione, in parte di riorganizzazione e ampliamento di precedenti edifici.

Ci sarà nuovo spazio per gli ambulatori della medicina generale e per i pediatri di libera scelta, per prestazioni specialistiche e di diagnostica di primo livello, per l’attività amministrativa e per gli sportelli Cup.

La visita della direzione ha toccato anche il presidio di San Francesco a Pelago e i rinnovati locali della Sms Croce Azzurra alle Sieci a Pontassieve, dove sono ospitate le attività riabilitative delle cure primarie e della salute mentale per l’infanzia e l’adolescenza. Intanto dalla struttura trasfusionale dell’ospedale di Ponte a Niccheri arriva un accorato appello: per Natale regalate una donazione di sangue.

"E’ il dono più prezioso: quello della vita – dicono gli operatori del reparto -. Il sangue salva centinaia di persone ogni anno, di ogni età, con malattie croniche, che hanno subito traumi o che devono sottoporsi ad interventi chirurgici. Donarlo è il regalo più importante".

Per prendere gli appuntamenti o semplicemente per richiedere informazioni, si può telefonare al numero fisso : 055.6936480.