Asili nido, mano tesa del Comune: "Aiuti per più di trecento famiglie"

Saranno 283 i posti nei nidi comunali per l’inizio del prossimo anno educativo cui si aggiungeranno, presumibilmente ad ottobre, le 23 disponibilità offerte dal nuovo servizio per la prima infanzia a gestione comunale all’interno dell’ex Cappell’Ajo Matto, nel quartiere del Neto. Un ventaglio di opportunità non in grado di coprire tutte le richieste che ogni anno arrivano per i nidi ma comunque ampio e che si allargherà con la nuova struttura.

"I nidi d’infanzia – sottolinea l’assessore ai Servizi educativi Sara Martini - sono importantissimi per sostenere fattivamente i genitori e offrire a bambine e bambini un’opportunità educativa innovativa e al passo con le sfide del nostro tempo. Per la nostra Amministrazione è una priorità e un impegno da mantenere nel tempo, potenziando sempre di più i servizi. Inizieremo l’anno con 283 posti nei nidi comunali, a cui dopo qualche settimana si aggiungeranno i 23 del nuovo nido d’infanzia al Neto, già assegnati coinvolgendo le famiglie in lista di attesa. Quella di aprire un nuovo nido è stata una scelta in controtendenza con le politiche di disinvestimento e tagli portate avanti da un governo che parla e straparla di famiglia, ma nel frattempo continua a ridurre risorse e servizi. A tutto questo rispondiamo con i fatti, scegliendo di investire nel futuro e di dare risposte di lungo periodo a un bisogno reale".

Moltissime famiglie i cui figli frequenteranno un servizio per la prima infanzia comunale potranno usufruire della misura Nidi gratis ma con il bando pubblicato lo scorso lunedì sul sito istituzionale potranno presentare domanda di contributo per la frequenza dei nidi d’infanzia comunali e privati accreditati anche i nuclei familiari con Isee compreso tra 35mila e 50mila euro.

"Anche quest’anno – prosegue infatti Martini - confermiamo questo provvedimento che va idealmente ad integrare Nidi Gratis, offrendo un sostegno alle famiglie con un Isee superiore a 35mila euro e pertanto escluse dalla misura della Regione Toscana. Contiamo così di allargare la platea delle 300 famiglie che si sono potute avvalere del bando Nidi Gratis, favorendo sempre di più l’accesso a percorsi educativi di qualità già nei primissimi mesi di vita". Le domande possono essere presentate esclusivamente online secondo le modalità riportate sulla pagina dedicata del sito istituzionale.