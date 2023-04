Asili gratuiti per i redditi sotto i 35mila

Anche a Figline e Incisa sarà possibile fruire del nido gratuitamente: il Comune ha uniformato le proprie fasce Isee a quelle regionali, in modo da consentire alle famiglie che non superano i 35mila euro di frequentare il servizio senza costi, come previsto dalla nuova misura "Nidi Gratis" della Toscana. L’amministrazione ha inserito nella retta anche il costo del servizio mensa e applicato ai servizi educativi il correttivo Istat dei prezzi al consumo. Le nuove tariffe entreranno in vigore dal 1° settembre. Nei prossimi giorni, sul sito www.comunefiv.it sarà pubblicato l’elenco delle strutture pubbliche e private accreditate che consentiranno l’accesso ai due bonus Inps e Nidi Gratis. Dopo la pubblicazione della graduatoria dei nidi comunali, saranno comunicate anche le modalità di accesso a entrambi i bonus, valide sia per i nuovi che vecchi iscritti.