Asili Corsa per trovare posto a 144 bimbi. L’assessora alla scuola assicura: "Diversi iscritti ai privati. Con le misure “Nidi Gratis“ e “Nidi di qualità“ molti saranno sistemati"

Oltre duecento i posti disponibili nei nidi comunali di Scandicci per questo anno educativo che sta per iniziare. Duecentosei, per l’esattezza. Di questi, un centinaio sono occupati dai bimbi che già hanno frequentato almeno un anno. Gli altri posti sono tutti stati presi da altrettanti piccoli tra i 3 e i 36 mesi di età. La lista d’attesa è composta da 144 bimbi, "ma sappiamo che diversi sono iscritti ai servizi educativi privati e tra la misura “Nidi gratis“ e “Nidi di qualità“ la maggior parte ha trovato una collocazione", sottolinea l’assessora alla scuola di Scandicci Fiorenza Poli.

Si tratta di due misure che, dando un importante se non totale contributo alle famiglie alle spese per la frequenza del nido, "permettono a qualsiasi bimbo proveniente da qualunque situazione economico-sociale di frequentare un servizio di comunità importante dove fanno attività fondamentali per la loro crescita. Hanno permesso dunque a tante famiglie di accedere a un servizio al quale altrimenti avrebbero rinunciato" dice Poli. Il Comune "investe moltissimo nei servizi educativi a gestione comunale, tanto che proprio la scorsa settimana abbiamo inserito 13 nuove educatrici ai nostri 4 nidi".

Sul fronte “Nidi di qualità“, la misura è stata assegnata a 33 dei 35 bambini che hanno presentato la domanda al bando comunale emanato su delibera e finanziamento regionale. Di questi, 18 sono iscritti ai servizi educativi comunali, 15 privati. Solo due non sono stati ammessi per mancanza dei requisiti base previsti dal bando.

Le famiglie in graduatoria hanno ottenuto un contributo economico pari a 5.346 euro per l’intero anno che verrà suddiviso in 10 mensilità (534,60 euro mensili).

Beneficiari di questo nuovo sostegno economico della Regione Toscana, i bambini che erano in lista d’attesa nei posti comunali, iscritti a un servizio privato accreditato le cui famiglie hanno Isee tra i 35 e 50 mila euro. Possono fruirne anche i bambini iscritti ai servizi comunali che, indipendentemente dall’Isee, non sono beneficiari della misura “Nidi Gratis“; come ulteriore requisito, la retta/tariffa mensile prevista dal nido che frequenteranno non deve essere inferiore a 534,60 euro. Grazie al contributo “Nidi di qualità“ avranno una grossa mano per pagare la quota mensile.