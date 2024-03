Asili, al via le iscrizioni. Resta l’opzione nidi gratis

Se la domanda per i posti per i servizi educativi per i più piccini è in crescita, spinta anche dall’iniziativa "nidi gratis" confermata dalla Regione anche per il prossimo anno, a Sesto Fiorentino l’offerta di posti nei comunali e nei privati accreditati "ha permesso di coprire circa il 65% delle richieste - spiega l’assessore comunale all’istruzione Sara Martini -. Stiamo lavorando per rafforzare il sistema dei servizi educativi: abbiamo avviato le procedure per l’assunzione di nuovi educatori con il concorso indetto con i Comuni di Campi e Scandicci e stiamo lavorando da tempo per incrementare i posti disponibili sul territorio".

L’organizzazione per classi miste di bimbi medi-grandi "favorirà l’ingresso di più bambini e a settembre – annuncia – contiamo di aprire un nuovo nido comunale negli spazi dell’ex Cappell’Ajo Matto per 20-25 bimbi". Dal 2 al 30 aprile saranno aperte le iscrizioni esclusivamente per i 283 posti attualmente disponibili nei nidi comunali per i piccoli nati tra gennaio 2022 e aprile 2024.

Confermata appunto la misura regionale fino ad un massimo di 527,27 euro extra contributo Inps per ciascuna mensilità. ’Nidi gratis’ è realizzata grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, che introduce la gratuità dei nidi di infanzia comunali e privati per le famiglie con Isee fino a 35mila euro residenti in Toscana.