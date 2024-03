Asfalto in via del Terzolle, cominciano i lavori

Firenze, 9 marzo 2024 - Nuovo asfalto in via del Terzolle e il rifacimento della segnaletica in via Badia di Ripoli. Ecco alcuni lavori che prenderanno il via a Firenze la prossima settimana. Per le asfaltature, da martedì 12 marzo è in programma l’intervento in via del Terzolle con chiusura del tratto tra piazza del Terzolle e il numero civico 6. Percorso alternativo: via Benedetto Dei-via Magellano-via Panciatichi-via del Terzolle. L’intervento si concluderà il 15 marzo. Sempre a partire da martedì 12 marzo sarà effettuato il rifacimento della segnaletica orizzontale in via Badia di Ripoli. Fino al 14 marzo in orario 9-18 il tratto viale Europa-piazza di Badia a Ripoli sarà in vigore un divieto di transito. Tra gli altri interventi anche quello in Via di Varlungo: per la posa di infrastrutture telefoniche in fibra ottica da lunedì 11 marzo sarà chiuso il tratto da via Turati a fine strada. Termine previsto 16 marzo.