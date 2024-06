A Firenze il 19 giugno l'asfaltatura di via Solferino

Firenze, 17 giugno 2024 – Il 19 giugno a Firenze, dalle ore 21, è in programma l'asfaltatura di via Solferino. Nella prima fase i lavori interesseranno la semicarreggiata lato sud con chiusura del tratto tra piazza Vittorio Veneto e via Palestro. Circolazione interrotta anche in via Magenta (da via Montebello a Corso Italia), via Garibaldi (stesso tratto), via Palestro (da via Montebello a Corso Italia). A seguire, solo in orario notturno, i lavori si sposteranno sulla semicarreggiata lato nord di via Solferino con chiusura tra via Palestro e piazza Vittorio Veneto e via Garibaldi (tra via Montebello e Corso Italia). In entrambe le fasi in via Montebello sarà istituito un senso unico da viale Fratelli Rosselli verso via Magenta. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Vittorio Veneto e diretti in piazzale di Porta a Prato: piazza Vittorio Veneto-viale Fratelli Rosselli-via Montebello-via Garibaldi-via Il Prato. L’intervento si concluderà il 22 giugno.