Ascolti al top. Lady Radio arriva a 51mila

Importanti i risultati, nel corso del 2023, per il Gruppo MyNet, con le emittenti radiofoniche Lady Radio, Rdf 102.7, Radio Mitology 70-80 e Radio Divina, che hanno registrato un’audience complessiva di 303mila ascoltatori al giorno. In particolare, Lady Radio ha raggiunto il traguardo di 51mila ascoltatori nel giorno medio, confermandosi punto di riferimento nell’area metropolitana per l’informazione, lo sport locale e l’intrattenimento di qualità. Radio Mitology 70-80 si conferma invece come la radio locale toscana più seguita della regione, con 155mila ascoltatori giornalieri, in aumento dai 131mila del 2022. L’emittente rimane un riferimento per chi ama la musica ’70-’80, anche grazie alle numerose iniziative ed eventi sul territorio. Rdf 102.7, presente in Toscana dal 1976, ha raggiunto gli 86mila ascoltatori medi giornalieri, salendo dai 64mila dell’anno precedente. Radio Divina, l’ultima nata, ha quasi raddoppiato il numero di ascoltatori: da 6mila a 11mila al giorno, proponendo solo musica italiana. "Siamo molto contenti – ha dichiarato il fondatore Pierluigi Picerno – dato che tutte le nostre quattro emittenti sono in crescita: Mitology è la più ascoltata in Toscana tra le radio locali, Lady Radio è il riferimento per l’informazione e lo sport sull’area metropolitana di Firenze e Rdf 102.7 e Divina stanno facendo splendidi risultati. Ringrazio il nostro staff" "Questi risultati – si legge nella nota del Gruppo MyNet - frutto di un impegno costante e di una visione innovativa del settore radiofonico, sono una testimonianza del legame solido che il Gruppo ha saputo costruire con il suo pubblico, rappresentano un traguardo significativo nel panorama radiofonico regionale e nazionale".

Lisa Ciardi