In trappola dentro l’ascensore di un parcheggio, 24enne salvato a San Casciano

San Casciano (Firenze), 1 febbraio 2025 – Un 24enne residente nel Comune di San Casciano poco dopo le 21.30 di sabato 1 febbraio ha preso uno dei due ascensori del parcheggio ex Stianti, ma a metà corsa si è bloccato. Purtroppo pur cercando di spalancare la porta, si è trovato davanti al muro di cemento. Ha subito premuto il pulsante di allarme, tanto che si è messa immediatamente in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco del distretto di San Casciano, l’ambulanza con infermiera e volontari, i carabinieri di Montespertoli, più un addetto alla vigilanza privata.

Non è stato assolutamente facile l’intervento dei vigili del fuoco che dopo avere aperto la botola della cabina, si sono calati per imbracare il 24enne che iniziava a dare segni di sofferenza. Una volta imbracato, il giovane è stato fatto risalire lungo il canale dell’ascensore e ad attenderlo appena tirato fuori, c’era l’infermiera che ha immediatamente costatato le sue condizioni di salute.

E’ bastato rimanere per un po’ sul lettino, poi la decisione di riprendere la via di casa, non prima però di avere salutato tutti con un grande sorriso e tanta gioia per avere superato la brutta esperienza.