Arval, nel 2024 una marcia più. L’autonoleggio elettrico piace

SCANDICCI (Firenze)Arval chiude il suo 2024 col segno più. La multinazionale del noleggio a lungo termine di auto e flotte aziendali con quartier generale a Scandicci ha raggiunto la cifra ragguardevole di 1.796.396 veicoli a noleggio in tutto il mondo, con una crescita organica del 5,6% rispetto al 2023. Oltre 1.240 collaboratori in tutta Italia; la metà di questi lavorano negli uffici in Toscana, realizzati in una sede avveniristica, sostenibile, capace di produrre energia in proprio grazie all’innovativo parco solare realizzato con un’installazione di design all’ingresso della struttura. Nell’insediamento scandiccese sono 37 i punti di ricarica per veicoli elettrici destinati ai lavoratori. L’impianto fotovoltaico della sede e la nuova installazione ha una potenza pari a 171,36 kWp. L’impianto copre una superficie pari a 931,6 metri quadrati e permetterà di produrre circa 185 MWh all’anno. La sede occupa 7mila metri quadrati in un’area pregiata della zona industriale. E proprio sulla mobilità sostenibile, si sono concentrati gli sforzi, visto che alla fine dell’anno erano 573.086 i veicoli elettrificati, in aumento del 31% rispetto al 2023 e 253.373 veicoli full electric, in aumento del 52%. Nel 2024, queste ultime vetture hanno rappresentato il 22,6% degli ordini sul nuovo. "Grazie alla stabilità della nostra realtà e forti dell’appartenenza a un Gruppo solido come Bnp Paribas – ha detto il direttore generale di Arval Italia, Dario Casiraghi – siamo riusciti a superare le difficoltà del mercato e a confermare un andamento in crescita anche in un anno complesso per il settore. Questi risultati sono il frutto di una strategia chiara e coerente negli anni, che ci ha consentito di crescere in modo sostenibile. I nostri obiettivi rimangono gli stessi anche per il futuro: fornire consulenza e supporto a tutti i nostri clienti, per permettere loro di orientarsi in questa fase di profondo cambiamento e di anticipare le loro esigenze, fare in modo che le nostre persone siano ingaggiate e continuare a lavorare per migliorare la mobilità sostenibile dei nostri clienti e generare un impatto positivo sull’ambiente e nelle comunità in cui operiamo". Sul fronte dei veicoli ecologici, Arval si è posta l’obiettivo del 100% di nuovi ordini di veicoli BEV a uso dei suoi collaboratori a partire dal 2025 e di raggiungere 400.000 veicoli elettrici a noleggio a livello globale entro la fine del 2026. Nel 2025, nonostante un mercato in continua evoluzione, l’obiettivo principale di Arval sarà quello di capitalizzare lo slancio positivo degli ultimi anni.Anche sul fronte italiano il 2024 ha fatto segnare risultati positivi, in controtendenza rispetto al settore del noleggio a lungo termine. Con oltre 83.000 immatricolazioni, la flotta noleggiata ha raggiunto i 282.611 veicoli, per un incremento di circa il 7%rispetto all’anno precedente. Tutti i segmenti risultano in crescita, la più significativa è quella del segmento delle piccole e medie imprese, liberi professionisti e privati, la cui flotta ha superato le 100.000 unità, in aumento del 12%sul 2023. Crescita ancora superiore se si prende in considerazione il solo mercato dei privati, a +18% sull’anno precedente in termini di flotta noleggiata e che rappresenta oggi circa un quarto della flotta cosiddetta in questione.

Fabrizio Morviducci