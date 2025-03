Artigianato e Palazzo, trent’anni di storia. Al Lyceum il ricordo di Giorgiana Corsini

Ripercorrere la storia della rassegna ’Artigianato e Palazzo’ significa fare un viaggio nel cuore di Firenze, come sfogliare le pagine di un album di famiglia della città. Per ricordare la figura di Giorgiana Corsini, promotrice di numerose iniziative culturali fiorentine, tra cui la celebre mostra, il Lyceum Club Internazionale di Firenze ospita domani alle 17, presso Palazzo Adami Lami, un incontro con la figlia Sabina Corsini e Neri Torrigiani (nella foto), che oggi portano avanti la tradizione. Nell’occasione sarà raccontato come da una semplice intuizione sia nata una manifestazione che, da sempre, ha avuto come obiettivo il sostegno alle botteghe artigiane. ’Artigianato e Palazzo’ omaggia l’eccellenza dei mestieri d’arte e la genuinità della tradizione, declinata in un’ampia visione di bellezza.

La rassegna, la cui prossima trentunesima edizione si svolgerà nei giorni 12, 13, 14 settembre, presenta ogni anno una selezione di 100 artigiani provenienti da tutta Italia e dall’Europa, che espongono le loro creazioni nel giardino di Palazzo Corsini. Un appuntamento che ha saputo rivoluzionare il modo di raccontare il lavoro artigianale, favorendo un incontro tra culture, usanze e generazioni diverse, progettando insieme un cammino di evoluzione che fonde il passato con l’innovazione. Quest’anno, per esempio, sarà inaugurata la zona ‘Next Generation’, un’intera area dedicata ai giovani artigiani under 35, che promette un’esplosione di talento, innovazione e creatività. L’evento del Lyceum è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili (prenotazione consigliata: [email protected]) ed è organizzato grazie al sostegno della Fondazione CR Firenze.