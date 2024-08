Arti orafe, tre borse di studio per giovani aspiranti artigiani

Firenze, 26 agosto 2024 - C'è tempo fino al 30 agosto per iscriversi al bando per l’assegnazione di tre borse di studio per l'anno accademico 2024/2025, istituite dalla Fondazione The Place of Wonders e dalla scuola di oreficeria Le Arti Orafe. L’iniziativa è nata per promuovere la crescita della cultura delle arti manifatturiere e formare la prossima generazione di professionisti del settore orafo e contribuire così a preservare la ricca eredità artigianale di Firenze e la sua posizione unica come capitale della bellezza e della creatività. Ai tre giovani creativi scelti dalla commissione composta da Michela Canzi Blanc (direttrice della Fondazione The Place of Wonders), Giò Carbone e Anna Balatti, (rispettivamente il fondatore e direttore e la direttrice di Lao Le Arti Orafe Jewellery School) verrà garantita la gratuità del percorso di tre Borse di Studio, consentendo a giovani talenti di affinare le proprie capacità e intraprendere una carriera di successo nel settore orafo. The Place of Wonders è il progetto di Corporate Social Responsability della Famiglia Babini – storica proprietaria del The Place Firenze, iconico boutique hotel della Collezione di Hotel&Resort The Hospitality Experience - che investe nella crescita della cultura delle arti manifatturiere e supporta la formazione della nuova generazione di professionisti del settore, accompagnandoli nel loro inserimento e sostenendoli, per non disperdere quella cultura artigianale e quel carattere di unicità che hanno reso Firenze la capitale della Bellezza e del Saper Fare. Fondata da Giò Carbone nel 1985, Le Arti Orafe Jewellery School è una delle principali scuole europee di oreficeria, con un'ampia offerta di corsi professionali e di specializzazioni e con studenti provenienti da ogni parte del mondo oltre che da tutta Italia Lao organizza anche eventi , convegni e mostre internazionali dedicate al gioiello contemporaneo.