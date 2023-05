Arte e solidarietà: ecco l’asta in favore di Lilt

Firenze, 23 maggio 2023 – Arte e solidarietà. Binomio protagonista dell’asta di beneficenza che si terrà venerdì 26 maggio dalle 18 nella Libreria Antiquaria Gonnelli – Casa d’Aste in via Fra’ Giovanni Angelico, 49 a Firenze. Un evento a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt), ente pubblico su base associativa con sede a Roma, vigilato dal Ministero della Salute, che opera senza fine di lucro e si occupa di prevenzione a vari livelli. Le opere d’arte che verranno vendute sono venti, tecniche miste su fotografia, di Claudia Hendel e Licia Papini.

L’incontro aperto al pubblico prende il via alle 18 con il vernissage, alle 18.30 si terrà la presentazione e alle 19 l’asta.

Claudia Hendel (Firenze 1954) si è dedicata a una ricerca artistica con smalti e acidi su ottone, combinati all’utilizzo della luce di Wood; in seguito ha sperimentato altri supporti, come la tela e il legno. La ricerca sulla luce continua con l’esplorazione del colore e delle sue trasparenze. Di lei hanno scritto Agostino Bonalumi, Giuseppe Chiari, Lara-Vinca Masini, Eugenio Miccini, Gianni Pozzi, Giuliano Serafini e Ingeborg Toth.

Licia Papini (Civitella in Val di Chiana 1954 – Firenze 2014) è stata per oltre quarant’anni fotografa professionista e ha ricoperto ruoli di rilievo in associazioni professionali del suo settore, quali presidente del FIOF, e dell’Artigianato in generale, quali dirigente del CNA di Firenze. Claudia Hendel e Licia Papini hanno sublimato le loro ricerche artistiche con due progetti di collaborazione, Aquae del 2007 e Meditation Garden del 2011, nei quali uniscono la tecnica pittorica a quella fotografica e partendo da due mondi distinti hanno avuto un percorso convergente guidato dalla stessa ispirazione: la ricerca sulla luce. La prima parte del progetto appartiene a Papini che nel lavoro professionale dedicato allo still-life e ai soggetti architettonici ha esplorato l’essenza della realtà e la sua valorizzazione attraverso la “scrittura con la luce”. Poi, Hendel, è intervenuta a livello pittorico su ogni opera. L’intento è quello di andare oltre l’interpretazione della realtà: il colore esalta e impreziosisce gli attimi magici che la fotografia riesce a cogliere. Aquae è un inno alla fonte primaria di vita che, grazie alla sua fluidità e alla sua capacità di trasformazione, offre alla ripresa fotografica e all’intervento pittorico la possibilità di espandersi liberamente.

Per maggiori informazioni: Libreria Antiquaria Gonnelli – Casa d’Aste Via Fra’ Giovanni Angelico, 49 Firenze. Tel. 055 268279, sito: www.gonnelli.it, mail: [email protected]