Arte e musica con Firenze in Armonia

Da Santa Croce a Lucio Battisti: è emblematico quanto curioso il titolo sotto il quale l’Associazione Firenze in Armonia accorpa i prossimi eventi, tra la fine di febbraio e il mese di marzo. Un percorso che va "dalla spiritualità di una delle basiliche più belle del mondo fino allo spirito creativo di uno degli artisti che maggiormente ha segnato la storia della musica nazionale". Due eventi, dunque, il primo dei quali in programma martedì 28 febbraio, con la seconda visita da parte dell’associazione fiorentina alla Basilica di Santa Croce. "Come da tradizione - spiega il presidente Federico Faldi – ad ogni iniziativa culturale promossa da Firenze in Armonia è sempre abbinata una donazione solidale. Anche in questo caso, alla visita guidata del Priore Padre Giancarlo e del professor don Angelo Pellegrini, che ci condurrà alla scoperta delle bellezze della cattedrale, seguirà la nostra seconda donazione ai frati della Basilica per l’acquisto di alcuni arredi". Il secondo appuntamento culturale, sempre legato ad una raccolta fondi solidale, sarà quello in programma sabato 18 marzo nell’Istituto Geografico militare "Un concerto interamente dedicato alle musiche di Lucio Battisti - commenta Faldi -, in occasione della ricorrenza del suo ottantesimo compleanno. Si tratterà di una festa bellissima che Firenze in Armonia ha voluto organizzare anche in onore del Generale Pietro Tornabene, che ha svolto un mandato eccezionale nel periodo del suo comando". A beneficiare di questa seconda raccolta fondi sarà stavolta la Caritas Diocesana di San Jacopino, cui saranno destinati prodotti alimentari. Le iscrizioni per partecipare all’evento dedicato a Lucio Battisti sono ancora aperte alla cittadinanza. Info e prenotazioni: [email protected] Caterina Ceccuti