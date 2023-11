Arte e letteratura, le due premiazioni

Letteratura e arte sono state protagoniste assolute in questi giorni a Fiesole, con una doppia cerimonia organizzata nella Sala del Basolato. Il primo appuntamento è stata la conclusione della XXXII edizione del Premio Fiesole Narrativa Under 40, riconoscimento riservato a giovani autori esordienti. Vincitrice di quest’anno è la trentenne scrittice campana Monica Acito, che ha conquistato la giuria presieduta da Franco Cesati con il romanzo Uvaspina. Premi Speciali a: Roberta Perugini per la sua attività di promotrice culturale, la giovanissima narratrice Rokia, il divulgatore Marco Ballarè (in arte Marco Dixit) e allo storico Adriano Prosperi.

Pubblico delle grandi occasioni e tanti applausi anche alla premiazione della 9’ edizione del Premio Mino da Fiesole organizzato dagli Artisti Fiesolani, con il contributo del Rotary Club Fiesole di cui era presente il presidente Alessandro Tonelli, membro di giuria insieme a Maria Donata Spadolini e Laura Corti. Il vincitore di questa edizione è lo scultore Roberto Coccoloni, con una opera realizzata in alabastro. Premiati inoltre Simonetta Fontani, Massimo Novelli e Paola Stazzoni.

D.G.