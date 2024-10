Arte e iniziative. La giornata dell’accoglienza

La città protagonista della giornata della memoria e dell’accoglienza. Il Comune ha celebrato l’evento con un’iniziativa al murale, realizzato da Enrico Guerrini, al parco fluviale Fabrizio De André. Nel corso della giornata si sono alternati gli interventi di Carlo Boni, sindaco di Pontassieve, ed Anna Lisi, volontaria e relatrice del gruppo scuola Emergency Firenze. Con loro la partecipazione degli alunni della Scuola secondaria di primo grado Maria Maltoni di Pontassieve.

Nel pomeriggio, volontari di Emergency - che operano nella missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale - sono stati presenti nel palazzo comunale con un punto informativo ed un visore 360° per la realtà virtuale che ha permesso di partecipare ad un’operazione salvataggio durante una missione della Life Support, la nave di Emergency nel Mediterraneo. Sempre nel pomeriggio la sala del Consiglio ha ospitato il convegno "Mari, Porti: Diritti Negati" con Martina Betulanti, assessora Comune di Pontassieve; Antonella Turchi, volontaria relatrice scuola gruppo Emergency Firenze, coordinato da Giulia Selvi, consigliera Comune di Pontassieve. Le iniziative sono chiuse in serata con lo spettacolo "Il Secolo è Mobile - Una Storia delle migrazioni in Europa vista dal Futuro", monologo di Gabriele Del Grande.

Un viaggio per immagini e parole nato dai testi del suo ultimo libro, accompagnato da documenti foto e videografici d’archivio di un intero secolo, per provare a raccontare la storia delle migrazioni vista dal futuro. Fino ad oggi è poi possibile visitare la mostra fotografica ‘Life support, la nave di Emergency’, nel Palazzo Comunale in via Tanzini a Pontassieve negli orari 8,30 -13.30 e martedì e giovedì anche 15-18.

Leonardo Bartoletti