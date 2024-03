Arte e cultura. Un targa per. Caterina Caneva

Reggello non dimentica Caterina Caneva. Anzi, vuole fare conoscere ai cittadini di oggi e di domani quanto la storica dell’arte ha fatto per la città. Già funzionaria della soprintendenza per le province di Firenze Pistoia e Prato, studiosa appassionata di arte, ha contribuito alla costituzione di tre piccoli, grandi musei, ossia quello di Masaccio a Cascia, quello dell’abbazia di Vallombrosa e quello dell’oratorio del Crocifisso a Incisa Valdarno. E proprio nel giardino pubblico accanto alla pieve e al museo di arte sacra di Cascia, la dottoressa Caneva sarà ricordata con una targa a lei intitolata: verrà inaugurata il 7 aprile. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale, dal sindaco Piero Giunti e dall’assessore alla cultura e alle pari opportunità Adele Bartolini, rientra negli eventi per sensibilizzare sul ruolo femminile nella società, nella politica e appunto nella cultura e nell’arte.