Arte contemporanea alla Manifattura

Toast Project apre le porte dei propri atelier nell’edificio B9 in Manifattura Tabacchi per Pubblico, la mostra collettiva d’arte contemporanea. Oggi, dalle 16, Giovanna Graniero, Gabriele Hoxha, Milo Maricelli, Demis Rosa, Nina Silvestri e Chiara Siddu, artiste e artisti protagonisti del public/studio program di residenze iniziato lo scorso dicembre che si propone di offrire un contributo alla scena artistica fiorentina, presenteranno le opere realizzate nel loro periodo di permanenza negli spazi della ex fabbrica. La mostra sarà inoltre arricchita dai lavori di Zeno Festi, Sara Giacomelli, Francesco Maggiora, Bianca Migliorini, Gaia Lupo. La mostra esplora il ruolo dell’artista nella società contemporanea, considerando le comunità artistiche e i loro ambienti di lavoro come beni di interesse collettivo. Il progetto rinnova il legame tra arte e società, ponendo la figura dell’artista come mediatrice tra dimensione privata e pubblica, e indagando il rapporto tra corpo, spazio condiviso e sfera collettiva. Il programma diventerà accessibile con un calendario settimanale da mercoledì 19 marzo.