Art Autre, l’arte informale italiana in mostra

La Fondazione Il Bisonte presenta ’Art Autre’, un’esposizione che offre uno sguardo inedito su alcuni dei più importanti protagonisti dell’arte informale italiana, attraverso una selezione di multipli su carta raramente esposti e alcuni documenti originali mai pubblicati conservati nei suoi archivi. La collettiva, a cura di Silvia Bellotti, sarà inaugurata martedì prossimo alle 18 alla galleria della Fondazione Il Bisonte (via di San Niccolò, 24r).

Il percorso espositivo esplora la pluralità di linguaggi dell’arte informale in Italia, mettendo in dialogo diversi movimenti che hanno segnato il panorama artistico del secondo dopoguerra: dal Gruppo degli Otto a Forma 1, dalla Pittura segnica fino allo Spazialismo di Lucio Fontana. Tra le opere in mostra figurano incisioni e litografie di Afro, Alberto Magnelli, Antonio Corpora, Arturo Carmassi, Carla Accardi, Emilio Scanavino, Emilio Vedova, Ennio Morlotti, Gio Pomodoro, Giulio Turcato, Giuseppe Capogrossi, Giuseppe Santomaso, Lucio Fontana, Mattia Moreni, Piero Dorazio, Pietro Consagra e Gualtiero Nativi.

La mostra rappresenta infine un tributo alle origini della Fondazione Il Bisonte e al suo impegno nella diffusione della grafica d’arte contemporanea. L’esposizione, a ingresso libero, resterà visitabile fino al 4 aprile. Per maggiori informazioni: www.ilbisonte.it.