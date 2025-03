Arrivano i visori contro il delirium: "Avanguardia per gli anziani"

Nelle corsie di Ponte a Niccheri è arrivato un dono prezioso: due visori multimediali. Leggeri, maneggevoli e di facile utilizzo, permettono ai pazienti di immergersi in esperienze visive e sonore rilassanti, spiega il direttore di Geriatria e del dipartimento di Medicina multidimensionale dell’Asl Toscana Centro, Enrico Benvenuti. "Rappresentano una tecnologia all’avanguardia nell’ambito della stimolazione multisensoriale. Consentono di ridurre l’incidenza di delirium, che nell’anziano si accompagna a un’aumentata mortalità ospedaliera e al rischio di complicanze e disabilità".

I due visori immergono in scenari di campagna, rappresentati in versione diurna e notturna in base al momento di utilizzo: favoriranno la regolazione del ritmo sonno-veglia e contribuiranno a ridurre gli episodi di agitazione. "La loro applicazione inizierà direttamente in pronto soccorso, identificando il paziente a rischio per poi continuare anche in reparto" sottolinea Benvenuti. Il dono, destinato in particolare ai pazienti geriatrici e ortogeriatrici, arriva dalla Fondazione Santa Maria Nuova Ets. "Siamo particolarmente contenti - commenta il presidente Giancarlo Landini - di poter finalizzare i fondi ricevuti da Spi Cgil Toscana per l’acquisto di tecnologie che aiutano a trattare in maniera non farmacologica il delirio e l’agitazione del paziente anziano".

Manuela Plastina