Arrivano gli austriaci del Rapid: sono attesi 1500 tifosi da Vienna Niente alcolici e bevande da asporto

Sono circa 1.500 i tifosi del Rapid Vienna attesi domani alle 20 per il ritorno dei playoff di Conference League. Il Cosp ha vietato la vendita per asporto di bevande alcoliche e in contenitori in vetro eo lattine, in alcune aree. In particolare è stato disposto il divieto, dalle 9 del 31 agosto alle 1 dell’1 settembre "in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati" nell’area Unesco e anche in piazza Indipendenza e via Nazionale, vicino alla stazione e all’esterno dello stadio, nella zona delimitata da piazza delle Cure, viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, via del Campo D’Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l’Africo, piazza Alberti, viale Ojetti, viale Righi, viale Volta.