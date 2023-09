Arrivano 4 nuove colonnine di ricarica per auto elettriche a Vicchio

Sono iniziati a Vicchio i lavori per l’installazione di quattro nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, che porteranno a cinque la dotazione del paese. Se in piazza della Vittoria, infatti, la colonnina è attiva dal 2021, adesso si interviene con due nuovi punti in Piazza Puccini (nella zona degli impianti sportivi), uno in via della Resistenza (nell’area artigianale) e uno in Largo don Corsinovi (vicino al lago di Montelleri). Per consentire la loro installazione sarà in vigore, fino alle 18.00 di venerdì, un divieto di sosta con rimozione forzata in via della Resistenza, nel parcheggio posto sul lato est nel tratto finale della strada; in piazza Puccini, sul lato est; in largo don Corsinovi, in corrispondenza dei primi stalli sul lato sinistro fino all’intersezione con via Mameli. La volontà dell’amministrazione di ampliare le possibilità di ricarica per i veicoli elettrici era emersa nell’agosto dello scorso anno, quando fu emesso un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni.