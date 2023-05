Arriva l’International Street Food

Sarà a Sesto la 45esima tappa della settima edizione dell’International Street Food organizzata da Alfredo Orofino (presidente dell’A.I.R.S.- Confartigianato Imprese, l’Associazione Italiana Ristoratori di Strada), in collaborazione con il Comune di Sesto Fiorentino e con il Centro Commerciale naturale "Sesto Sotto Casa". La manifestazione si svolgerà da oggi a domenica in piazza Vittorio Veneto (il venerdì ore 18-24, sabato e domenica ore 12.00 -24.00). I visitatori saranno accolti da molti truck con il più tipico cibo di strada, non solo delle regioni italiane ma anche internazionale: si potranno assaggiare fra l’altro il kurtos ungherese, il pulled pork, la paella e piatti della cucina australiana. Saranno presenti anche una serie di birrifici artigianali, italiani ed europei. La manifestazione proseguirà poi nei prossimi mesi con un fitto calendario di tappe: da marzo a novembre, alla fine, saranno addirittura cento.