Arriva la rassegna di eventi estivi . Approvate ventotto proposte

Ventotto progetti per l’estate di Scandicci: tutti validi in base al giudizio della commissione. L’importo complessivo delle proposte ammesse con contributo è di 164.441 euro. La commissione stessa, dopo la valutazione tecnica, ha rimandato all’esame della giunta la determinazione del budget di spesa destinato alla realizzazione della rassegna estiva, l’approvazione del programma provvisorio e l’assegnazione dei contributi per ciascuna proposta progettuale, con l’eventuale rimodulazione delle somme qualora il budget dovesse risultare inferiore all’importo complessivo dei contributi richiesti. I progetti più corposi economicamente (che beneficeranno del contributo) sono stati presentati dall’Accademia musicale di Firenze, con musica e teatro al Pomario dell’Acciaiolo, da Stazione Utopia col progetto di danza Nutida, da Nuovi eventi musicali con Open Ring a San Giusto, dalla Cna Firenze metropolitana con Florence music summer contest, dall’associazione culturale Artu con la rassegna di teatro Pullulat 2024 e dal network culturale Aria con il Cirk Fantastik (ormai una tradizione in città). Non mancano le associazioni cittadine: la Filarmonica Bellini, gli Amici del Cabiria, le proloco di San Vincenzo e Piana di Settimo, l’Officina dei sogni, l’Humanitas. Open City porta infatti con sé un mix di proposte che arrivano da fuori e dal territorio. Tanti i luoghi della città interessati dagli eventi, che si accompagnano alle iniziative organizzate dalle associazioni di categoria nei giovedì di luglio.