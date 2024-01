Arriva la Befana. Raduni, giochi e musica. Tutti gli appuntamenti

Davvero tanti gli appuntamenti per la Befana. Anche questo un segno del graduale ritorno alla normalità. A cominciare dalla "Befana dell’Asi", organizzata da Misericordia di Campi e a cui l’Asi devolverà quanto raccolto a favore della popolazione alluvionata. Il ritrovo è alle 9.30 alla Misericordia, dove è in programma anche un raduno di auto d’epoca: "Anche noi – dicono dall’Asi – vogliamo contribuire e fare in modo che non si spengano i riflettori su quanto successo lo scorso 2 novembre". La sezione di San Piero a Ponti della Misericordia di Campi, invece, ospiterà la ‘vecchia signora’ alle 15.30, quando la Befana in persona arriverà presso la sede di via Carlo Alberto Dalla Chiesa per consegnare le calze ai bambini e fare merenda insieme, preceduta dallo spettacolo di magia del ‘Mago Bambi’. Befana con la tombola al circolo Mcl Il Gorinello, organizzata in collaborazione con la parrocchia: si parte alle 16 nel gazebo del circolo con tanti premi per grandi e piccoli. Nell’occasione la Befana Viola, con il Viola Club Massimo Orlando, consegnerà calze legate al mondo della Fiorentina a tutti i bambini. Si gioca a tombola, anche al Centro pastorale di via del Lavoro, . Cena più cartella 15 euro, per prenotazioni rivolgersi all’Archivio della Pieve dalle 17 alle 19. ‘Bada bella la Befana’, infine, presso il circolo Arci Dino Manetti, fresco di nuova gestione al bar. Si parte alle 17 con un Aperimerenda per grandi e piccoli con laboratori e giochi per aspettare la Befana. Pier Francesco Nesti