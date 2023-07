Arriva in ospedale e muore: disposta l’autopsia

Sarà l’autopsia disposta dalla Procura della Repubblica di Firenze a far luce sull’improvvisa e misteriosa morte di un fiorentino di 37 anni giunto all’ospedale di Santa Maria Nuova, ieri mattina alle 6, in fin di vita, e deceduto dopo pochi minuti. La polizia, che si occupa delle indagini, sta cercando di capire cosa sia realmente accaduto in via Gabbuggiani, tra la Leopolda e le Cascine nelle ore precedenti. I primi a intervenire sul posto sono stati gli agenti della municipale che, in un primo momento, pensavano si trattasse di un incidente. Ma poi, guardando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della zona, sono riusciti a ricostruire gli ultimi minuti di vita dell’uomo. P.B., queste le sue iniziali, appare in forte stato di agitazione dovuto probabilmente a un mix di alcol e droga. E dopo aver percorso un pezzo di strada, si avvicina alla sua moto che però gli cade addosso. A quel punto qualcuno, forse dei passanti, chiamano il 118 che arriva in Porta al Prato dopo pochissimi minuti.

A.P.