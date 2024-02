Arriva il nuovo pediatra. In servizio da marzo

Arriva un nuovo pediatra titolare a Borgo San Lorenzo e a Vicchio. Dal 1° marzo prende servizio il dottor Antonio Scarcella che svolgerà attività ambulatoriale negli studi medici nei due comuni. A Borgo San Lorenzo in via Divisione Partigiana Garibaldi 3 il martedì dalle 14.30 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 13.30 e il venerdì dalle 10 alle 13; a Vicchio in via Corso del Popolo 22, il lunedì dalle 14 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 14. Il medico sarà contattabile al 375 7331848. Per effettuare la nuova scelta del pediatra le famiglie sono invitate dall’Azienda USL a farlo online senza recarsi allo sportello: tramite la piattaforma Open Toscana, con applicazione web da pc, smartphone o tablet, oppure tramite la App Toscana Salute . Si può inviare una mail, all’indirizzo [email protected] indicando nome e cognome, telefono, il nominativo del medico scelto e allegando copia di un documento d’identità e della tessera sanitaria. Rimane valida anche la possibilità di recarsi all’ufficio amministrativo al poliambulatorio di Borgo dal lunedì al venerdì in orario 8.30-12.30.