Arriva il Natale . Tutti gli eventi in biblioteca

Fine settimana carico di eventi per Figline e Incisa Valdarno. Per gli appuntamenti di Natale in Biblioteca, si parte domani 10, alla "Marsilio Ficino" di Figline con "Il postino delle fiabe", laboratorio creativo e manuale per la fascia 5-11 anni, a cura di Topi Dalmata. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Alle 17, invece, alla "Gilberto Rovai" di Incisa, verrà proiettato "La regina delle nevi: la terra degli specchi", film di animazione di Robert Lence e Aleksey Tsitsilin. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.