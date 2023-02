Arriva il maestro del cioccolato Slitti sbarca in piazza dell’Olio "Primo passo verso store all’estero"

Da Monsummano a Firenze con nuovo store, in piazza dell’Olio, di oltre 150 mq, oltre 30 coperti e 16 dipendenti. È l’avventura dell’azienda di cioccolato Slitti che ha inaugurato il negozio, su cui c’è stato un investimento di 700mila euro. Come dichiarato dall’ad dell’azienda e maitre chocolatier Andrea Slitti "quello di Firenze è il primo passo per poi arrivare ad aprire altri negozi in tante altre città. Abbiamo già persone interessate da Arabia Saudita e Giappone. La vendita si baserà sui prodotti di punta come cioccolato e caffè. E pure gelato, senza aromi, coloranti e grassi vegetali". Lo store ha anche un videowall di oltre 7 metri dietro al bancone dove il cliente potrà vedere il ‘dietro le quinte’ delle preparazioni Slitti.

Niccolò Gramigni