Arriva aprile, è il mese caro a Venere

Fancelli

Con la festa della Pasqua termina il mese di marzo e inizia quello di aprile, il mese sacro a Venere, il mese in cui la natura esplode in tutta la sua rigogliosità. In settimana, lunedì di Pasquetta, detto anche lunedì dell’Angelo è il giorno dedicato agli scherzi, alla presa in giro, un’usanza che si perde nella notte dei tempi. Si tramanda che tutto abbia avuto origine proprio a Firenze con la beffa di far credere ai creduloni della città di acquistare pesce a buon

mercato ma al posto del pesce sulla bancarella trovarono raffigurata solo un’immagine del pesce. “Chi pensa esiste. Chi non pensa non esiste. Se si pensa di esistere, si esiste perché

si pensa (cit. Cartesio) … e allora pensiamo e con l’augurio di Buona Pasqua a tutti i lettori,

proviamo la fortuna giocando questi numeri per tre estrazioni: 1 66 28.

L’OROSCOPO

Ariete 80 85, Toro 16 61 , Gemelli 33 39, Cancro 37 73, Leone 48 88 , Vergine 36 38 , Bilancia 18 63 , Scorpione 11 19, Sagittario 59 76 , Capricorno 25 40 , Acquario 5 90 , Pesci 27 69 .

I NUMERI DI CHIARA

Terno d’oro 17 69 90 da giocare a Veneziai e tutte le ruote.

Terni dei nomi di persona. Alba 77 79 10, Amedea 41 82 5, Caterina 16

22 66, Emma 15 29 4 ,Evelina 32 5 37, Gemma 21 3 24, Sara 19 75 29 , Amedeo 32 64 10, Nino 71 43 29, Remo 15 18 4, Riccardo 16 55 67 , Ugo 71 89 44 , Urbano 26 68 34, Vincenzo 16 23 58.

L’aforisma della settimana scelto da Mario. "In teatro il corpo deve essere sempre

concentrato su tutto. Devi sempre sapere dove sono i tuoi piedi. Non è possibile concentrarsi su un particolare, bisogna mantenere tutto il personaggio in maniera costante".

(Veronica Pivetti ) 48 12 11.