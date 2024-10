arrestato un 23enne

L’ha sorpresa alle spalle, coprendole il volto con la felpa per poi portarle via il cellulare. Protagonista un 23enne arrestato dalla polizia. La donna rapinata è stata soccorsa dai passanti, non ha riportato ferite. È accaduto giovedì pomeriggio alle Cascine. Il giovane pakistano, dopo essersi avvicinato alla donna, l’avrebbe strattonata

e poi coperto il volto con il cappuccio della felpa per portarle via lo zaino. La vittima è riuscita a prendere lo spray al peperoncino e a spruzzarlo. Il 23enne ha afferrato il cellulare e il power bank dallo zaino ed è scappato. Alcuni passanti sono accorsi in aiuto alla vittima e chiamato la polizia: gli agenti hanno arrestato il 23enne.