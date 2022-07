Firenze, prende a calci e pugni la moglie incinta. Arrestato 34enne

Firenze, 28 luglio 2022 - Arrestato un fiorentino di 34 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. L'arresto è avvenuto intorno alle 21.30 di mercoledì 27 luglio, la polizia è intervenuta nella periferia cittadina del capoluogo toscano per la segnalazione di un'aggressione in un appartamento ai danni di una donna.

Arrivati sul posto, gli agenti hanno fermato l'uomo nelle vicinanze dell'ascensore condominiale del palazzo nel quale risiede e subito sono risaliti all'abitazione teatro dell'aggressione. La violenta lite domestica tra l'uomo e la compagna ha portato alla distruzione della porta della camera da letto. La polizia ha soccorso la donna, incinta del secondo figlio, che aveva sul corpo chiari segni di violenza: lividi sul volto, ub esteso ematoma sul corpo e delle abrasioni agli arti. La donna è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118, ricoverata a seguito delle lesioni riprotate per le quali i medici al momento non avrebbero escluso una prognosi intorno ai 20 giorni.

Secondo quanto ricostruito, quello che è avvenuto in serata sarebbe l’epilogo di una serie di litigi sempre più frequenti avvenuti nell’ultimo anno tra la coppia e delle quali avrebbe continuato a farne le spese la giovane colpita con spinte, schiaffi, calci e pugni, oltre ad essere insultata anche in strada. La vittima tuttavia, per timore che la situazione potesse sfociare in atteggiamenti ancora più violenti da parte del convivente, non è mai andata al pronto soccorso e non ha mai denunciato apertamente i fatti.

L’ennesima aggressione si è concretizzata, secondo le prime ricostruzioni, con offese, spintoni e persino un pugno. Il litigio sarebbe stato anche anticipato nel primo pomeriggio da un altro gesto di violenza, durante il quale l’arrestato avrebbe inveito e colpito la compagna con calci e pugni anche al corpo.

Il 34enne è finito in manette e, su disposizione della procura della Repubblica di Firenze, al carcere di Sollicciano in attesa della convalida dell’arresto.