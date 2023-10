Arrestati Bonnie e Clyde dei supermercati a Firenze: rapina con pistola a salve

Prima hanno studiato l’obiettivo da colpire, la Conad di via Kyoto, in zona Gavinana. Poi hanno aspettato l’orario di chiusura per colpire: lei fuori a fare il palo, lui armato con una pistola a salve priva del tappo rosso che ha puntato alle due cassiere – gridando "Questa è una rapina!" – che stavano facendo i conti di fine giornata e che hanno dovuto consegnarli più di 2mila euro. Peccato che i loro movimenti sospetti – i due si sono aggirati in sella a due motorini nel perimetro esterno al negozio prima di tentare la rapina – erano già stati notati da due poliziotti in borghese della squadra mobile, che mentre il 40enne fiorentino (già noto alle autorità) stava per fuggire sono entrati in azione arrestandolo. Successivamente si sono subito messi alla caccia della complice, una 32enne romana, rintracciata poco più tardi mentre cercava di nascondersi nella vicina via Gran Bretagna.

Gli agenti hanno poi sequestrato l’arma e riconsegnato il bottino che era nelle tasche dell’uomo. Secondo le prime ricostruzione, la coppia era una sorta di Bonnie e Clyde di Firenze. Prendevano di mira, ipotizza la polizia, negozi di grande distribuzione in periferia, agivano con dei blitz rapidi all’interno facendosi consegnare i contanti delle casse puntando un’arma al personale.

La polizia ha inoltre scoperto che i due scooter della coppia provenivano da dei furti e per entrambi è scattata pure una denuncia per ricettazione, oltre che per rapina aggravata in concorso. Ma ancora si indaga. Solo pochi giorni fa c’erano stati infatti due colpi analoghi in altri supermercati a Firenze.

