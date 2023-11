Armentano (Pd): “Un evento in aiuto delle realtà sportive delle aree alluvionate”

Firenze, 8 novembre 2023 - “La Città metropolitana di Firenze metterà a disposizione i suoi uffici per cooperare e superare le difficoltà del mondo sportivo. Sarebbe bello se si riuscisse ad avere sui nostri territori squadre nazionali e i campioni dello sport che vivono nella Città metropolitana per un evento dove il ricavato si potrà devolvere alle realtà sportive dei territori alluvionati”. È la proposta lanciata dal consigliere Pd in Città metropolitana a Firenze (e capogruppo a Palazzo Vecchio) Nicola Armentano, in occasione della seduta metropolitana. “Tra i giovani che stanno spalando il fango in questi giorni ci sono anche ragazzi che vivono lo sport”, ha aggiunto.

N.G.