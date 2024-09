Argini puliti grazie ai cittadini. Mugnone, il torrente cambia look

Sono aperte le iscrizioni per partecipare a ’Puliamo il Mondo’, la manifestazione internazionale che coinvolge più di 130 Paesi per la salvaguardia del nostro pianeta e che in Italia è realizzata da Legambiente.

L’edizione del duemilaventiquattro, la numero 23, dal titolo "Per un Clima di Pace" vede l’adesione anche del Comune di Fiesole. "Ci auguriamo – dice l’Assessore all’Ambiente Tommaso Rossi – partecipino tante famiglie. Per innescare un cambiamento e promuovere lo sviluppo di una rinnovata coscienza ambientale è importante partire dai più piccoli. Sono proprio le bambine e i bambini che possono educare gli adulti all’adozione di comportamenti più responsabili e sostenibili. Per questo – conclude l’assessore – vogliamo costruire con le scuole altre iniziative per la cura dell’ambiente".

L’appuntamento fiesolano di Puliamo il mondo è sabato ventuno settembre a Caldine, in piazza Mezzadri alle ore otto.

Lì saranno consegnati i "kit del volontario" con cui le bambine e i bambini con le loro famiglie potranno partecipare alla pulizia.

L’operazione si svolgerà lungo gli argini e nello spazio pubblico che costeggia il torrente Mugnone.

I posti sono limitati ed è necessario prenotarsi entro lunedì 16 settembre. Per partecipare è necessario scaricare i moduli dalla pagina dedicata sul sito istituzione e restituirli debitamente compilati all’ufficio ambiente, inviando una mail all’indirizzo [email protected].

Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Ambiente, chiamando allo 055 5961225/273 oppure inviando una mail.

