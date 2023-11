Aree verdi, parte la riqualificazione

Nuovi giochi in una serie di aree verdi del territorio. La giunta comunale ha infatti dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di diverse strutture nei giardini di piazza De Amicis, 2 agosto alla Zambra e nell’area esterna dell’asilo Rodari in via Gori approvando anche, contestualmente, l’affidamento diretto per la fornitura. In particolare, nella frequentatissima piazza De Amicis, sarà sostituita, con un gioco analogo, la vecchia altalena doppia che presentava problemi di staticità legati all’usura ma anche ad atti vandalici mentre il combinato multi-gioco a due torri, che mostra evidenti criticità nella parte di salita principale e del ponte basculante, sarà invece sottoposto a interventi di ripristino. Da riparare anche due panchine vicine all’area giochi oggetto, anch’esse, di episodi di vandalismo. Diversi i lavori in ponte nei giardini della Zambra dove sarà sostituita, tra l’altro, l’altalena doppia con entrambi i sedili a tavoletta e saranno ripristinate altre attrezzature. Per quanto riguarda i giardini del plesso Rodari, utilizzati sia dalla scuola dell’infanzia sia dall’asilo nido, è prevista la sostituzione dell’attuale torre scivolo e anche della vecchia casetta mentre nel giardino tergale sarà recuperata la struttura in legno esistente.