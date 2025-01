Aree verdi di Mimmole. Operazione restyling dopo l’azione dei vandali

Le aree verdi di Mimmole, davanti alla Fratellanza popolare di Caldine e i camminamenti intorno a piazza dei Mezzadri, sono in questi giorni oggetto di un importante intervento di riqualificazione. I lavori hanno già visto, fra le altre cose, la sostituzione di buona parte delle vecchie staccionate in legno, che costeggiano i torrenti Mugnone e Mugnoncello, fortemente ammalorate e danneggiate in più punti.

Rinnovato anche il ponticino che conduce al "Pallaio" , dove sono state cambiate varie assi e parti del parapetto. "E proprio tutta l’area ricreativa con la pista di bocce sarà al centro del prosieguo dei lavori, con l’obiettivo – spiega l’assessore all’Ambiente Tommaso Rossi – di recuperare e rilanciare questo spazio, dopo anni di degrado".

Il Pallaio di Mimmole non è infatti un semplice giardino. All’interno sono infatti presenti un campino per il calcetto e uno per la pallavolo, oltre a un punto pic-nic; strutture oggi danneggiati dal tempo e soprattutto dai vandali. "Insieme al ponte sono già stati restaurati i muretti di contenimento; una operazione costata 40mila euro e che sarà completata – aggiunte Rossi – con la sostituzione delle reti dei due campettini sportivi che sarà a cura del Rotary club Fiesole, che ringrazio per il fondamentale supporto". La manutenzione degli spazi di svago delle Mimmole rientra in un progetto più ampio che progressivamente interesserà tutti i giardinetti comunali.

Daniela Giovannetti