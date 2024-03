Aree verdi, da Pinetina a Salicone: "Pronti a piantare 120 nuovi alberi"

Un restyling che si nota quello della cosiddetta "Pinetina", l’area tra via XXV Aprile e viale I Maggio, nella quale sono stati messi a dimora, questa settimana, ventidue nuovi pini che andranno ad arricchire lo spazio verde storicamente caratterizzato dalla presenza di questo tipo di alberi. Le nuove piante potranno contare anche su un nuovo sistema di irrigazione realizzato insieme alle piantumazioni. La "Pinetina", però, avrà presto anche un nome ‘ufficiale’ oltre a quello con cui viene chiamata dai tanti frequentatori, come conferma l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi: "Questo intervento – dice - vuole conservare ed esaltare le peculiarità di questo giardino, caratteristico già nel nome col quale è comunemente conosciuto in città. Insieme alla consigliera alle pari opportunità Irene Falchini e alla Consulta delle Donne inizieremo presto a lavorare per la sua intitolazione, legando così questo spazio alla storia di una donna che possa essere d’ispirazione nel cammino verso la parità tra i generi". Intitolazione che arricchirà la toponomastica ‘al femminile’ ancora piuttosto ridotta a Sesto. Gli interventi della Pinetina non sono però isolati ma rientrano in un più ampio piano piantumazioni in tutta la città, per un totale di 120 nuovi alberi, in parte già messi a dimora e in parte destinati ad esserlo nelle prossime settimane. Nuove piante, ad esempio, arriveranno nel campo di Salicone, in via Cafiero, dove sarà anche realizzato un nuovo impianto di irrigazione, lungo le ciclabili di via Pisa e dell’Anello, nei giardini di San Lorenzo, in viale I Maggio, in viale Togliatti e in piazza XXX Novembre. Nel Giardino Remo Petroni, in via Manara, zona Camporella sarà piantato invece un leccio in sostituzione di un albero di cedro rimosso da tempo, realizzata una nuova siepe perimetrale e ripristinata la pavimentazione in ghiaia, riqualificando quindi tutta l’area.