Aree gioco come nuove grazie a un investimento di quasi 90mila euro

Pian delle Macchie, Stecco (via Fabiani), via Copernico-Figline, Cetinale, Restone, Gaville: con un investimento da 88 mila euro, le aree gioco di queste zone sono state rinnovate dalla scorsa primavera da parte del Comune. Dopo interventi su alberature, siepi e piante in autunno e inverno , sono state effettuate riparazioni e manutenzioni, funzionali alla riqualificazione di arredi (panchine, tavoli, staccionate) e pavimentazioni. Il Comune è intervenuto nell’area cani di Incisa con recinzione, cancelli, paleria e buche provocate dagli animali, sugli arredi dei giardini della Misericordia, Malgrat de Mar, Villa Campori, La Massa dove sono stati sistemati anche vari giochi e in via Brucalassi, piazza Gramsci, via XX Settembre. Sul lungarno di Incisa è stata ristrutturata la pedana antiscivolo in legno della statua dell’Osservatore. Sistemato il ponticino in legno di Ponte agli Stolli.